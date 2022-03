Tchad : le premier ministre a pris part à la cérémonie de clôture de la SENAFET

La Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance, Mme Amina Priscille Longoh a présidé hier à Pala la cérémonie de clôture des activités de la SENAFET 2022.

En présence du Premier Ministre de Transition, M. Pahimi Padacke Albert,des quelques membres du gouvernement, ceux du Conseil National de Transition ainsi que des Autorités administratives ,militaires, traditionnelles et judiciaires de la Province de Mayo Kebbi-Ouest.

Dans son allocation, le Gouverneur de la Province de Mayo Kebbi-Ouest, M. Zilhoube Pafale Pataidang a avoué que l’avènement de la SENAFET 2022 dans la Province de Mayo Kebbi-Ouest a permis aux femmes de ladite Province d’acquérir des formations en vue de leur autonomisation. Il a remercié la Ministre de la Femme, de la famille et de la Protection de l’Enfance pour son engagement en faveur des personnes vulnérables.

Dans son discours de clôture, la ministre de la Femme, de la famille et de la Protection de l’Enfance, Mme Amina Priscille Longoh a rappelé les activités réalisées pendant la SENAFET avant de remercier la population du Mayo Kebbi Ouest pour l’accueil chaleureux. Elle rassuré ses sœurs et mères que le Gouvernement du Tchad sous l’impulsion clairvoyante du Président du Conseil Militaire de Transition, le Général d’armées Mahamat Idriss Deby Itno ne ménagera aucun effort pour la pleine et effective participation de la femme au processus de Transition et du développement durable.

Les femmes de la Province de Mayo Kebbi-Ouest ont reformulé quelques recommandations, une motion de remerciement à l’endroit du Gouvernement, partenaires et une motion spéciale au Président du conseil Militaire de la Transition.

La Cheffe du département de la Femme a remis des matériels d’allègement des taches aux organisations féminines de la Province de Mayo Kebbi-Ouest.