Tchad : le port du masque désormais obligatoire (autorité)

Ce lundi 13 mars, le gouvernement a décidé du port obligatoire de masque grand public ou alternatif. La décision entre en vigueur à partir du 14 avril 2020.

Le communiqué est signé du ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la présidence, président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire Kalzeube Payimi Deubet. Il est souligné dans la note : « Dans le cadre du renforcement des mesures sécuritaires et sanitaires, le gouvernement le gouvernement de la république du Tchad informe la population qu’à partir de ce jour 14 avril 2020, le port de masque grand public ou alternatif (turban, voile et autres) est obligatoire ».

Le ministre a par ailleurs déploré le fait que certains citoyens transgressent les mesures de restrictions préalablement prescrites. Kalzeube Payimi Deubet regrette aussi que la population organise des manifestations à caractères social, notamment, levées de corps, enterrement, les places mortuaires, sacrifices, sadakha, azouma, tontine, mariage, fathia entre autres. A travers le même communiqué, le ministre d’Etat met en garde tous les potentiels contrevenants.

Les autorités administratives, traditionnelles et les services de sécurité sont tenus de faire respecter ces prescriptions.