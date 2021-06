Tchad : le PNUD offre un camion et des matériels de travail dans le Lac

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a fait don d’un camion benne et des outils d’assainissement et de ramassage d’ordures à la commune de Bol, dans la province du Lac

Cet acte entre dans le cadre du projet fenêtre nationale de stabilisation et appui à la gouvernance locale participative. Une initiative Programme des Nations Unies pour le développement. Les matériels ont directement été remis au Comité de stabilisation de Ngalamia. Pour le maire, les prestations liées à l’enlèvement des ordures, l’assainissement et l’aménagement des rues seront assurées

Le coordinateur de la fenêtre nationale de stabilisation Tchad, Charles Nah, a, laissé entendre que ces projets visent à renforcer et appuyer les stratégies de lutte contre le terrorisme et faciliter à la commune les tâches qui lui sont assignées. Egalement résorber de façon durable les difficultés qu’éprouvent quotidiennement la mairie de Bol et le comité de stabilisation de Ngalamia afin d’être plus efficace dans la lutte contre le terrorisme

Le gouverneur de la province du Lac, Mahamat Fadoul Mackaye, estime que cela est en droite ligne avec le plan provincial de sécurité et de développement du Lac. Il invite les bénéficiaires à en faire bon usage des matériels reçus pour renforcer les capacités opérationnelles pour la cause de l’intérêt général.