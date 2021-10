Tchad : le PNUD entend recruter 1 000 diplômés sans-emplois avant la fin d’année

Le représentant de Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) annonce le recrutement de 1000 jeunes par son institution. C’était au cours d’un échange, ce 28 octobre, avec le ministre de la Jeunesse.

Une nouvelle qui pourrait enchanter les jeunes diplômés sans emplois. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) entend offrir 1000 emplois avant la fin d’année. C’est ce qu’il ressort des échanges entre, Kamil Kamaluddeen, représentant du PNUD et le ministre de la Jeunesse, Routouang Mohamed Christian. Les deux hommes ont discuté de l’appui et l’accompagnement du PNUD en faveur du Département en charge de la Jeunesse, des Sports et de l’Entrepreneuriat.

Lequel appui comprend entre autres, « la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Autonomisation, à la Participation et au Développement Socioéconomique des Jeunes, le problème d’employabilité des jeunes, le sport, les préparatifs du Forum National de la Jeunesse ont constitué entre autres l’essentiel des sujets abordés. »

Le Représentant de l’institution onusienne a laissé entendre que, la priorité est le programme « pour l’employabilité des diplômés sans emplois ». Selon lui, le PNUD entend recruter 1 000 diplômés sans emplois pour les mettre à la disposition des structures tant publiques que privées. Des mécanismes et critères bien définis seront mis en place pour le recrutement de ces jeunes, éventuellement avant la fin de l’année.