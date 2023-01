Tchad : le plan de développement de la province du Moyen-Chari en cours

Les travaux d’élaboration du plan de développement de la province du Moye-Chari ont démarré le 25 janvier 2023, à Sarh. Plusieurs responsables de la circonscription ont assisté au lancement.

La ville de Sarh, chef-lieu de la province de la province du Moyen-Chari abrite l’atelier du plan de développement. Lequel entre dans le cadre de l’appui au renforcement de la gouvernance locale.

Le directeur de la planification provinciale du ministère de la prospective et des partenariats internationaux, Moutaye Whoor Hamit fait savoir que, ces travaux visent à valider le contenu du document du Plan de Développement Provincial et d’examiner le cadre logique du plan d’actions quinquennal, de présenter et valider le nouvel chronogramme pour la suite du processus de finalisation de l’adoption du document.

Le secrétaire général de la province du Moyen Chari, Ahmat Tidjani Hamat indique que : « l’élaboration des documents de planification constitue une priorité pour tous les services techniques de l’État du ressort territorial de la province du Moyen Chari. »