Tchad : le plan d’action national de sécurité sanitaire en quête de nouvelles stratégies

Il s’est ouvert le 23 novembre 2021, l’atelier de cartographie des ressources du plan d’action national de sécurité sanitaire (PANSS) à Ndjamena.

Les travaux du PANSS permettront de définir, toutes les stratégies, interventions et activités nécessaires pour renforcer le système multisectoriel de prévention, de détection et de réponse aux événements de santé publique. Et de réaliser la cartographie des partenaires afin de faire un plaidoyer pour la mobilisation des ressources techniques et financières permettant la mise en œuvre des interventions.

C’est un atelier de la plateforme intitulée une seule santé, organisé grâce à l’appui financier du programme de l’Afrique contre les épidémies au Tchad, l’appui technique de l’organisation mondiale de la santé sur la cartographie des ressources du règlement sanitaire international (RSI) et la sécurité sanitaire.

Le représentant intérimaire de l’organisation mondiale de la santé au Tchad Dr Daizo Arsene a précisé que la gestion des risques sanitaires représente un levier d’action important dans la gestion des crises à l’interface Homme-Animal et Environnement. Les besoins en financement pour traiter les crises et événements de santé publique sont importants. Il a ajouté que son institution reste disponible afin d’apporter l’appui technique nécessaire pour faire face aux urgences de santé publique.

La conseillère du ministre de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Saada Daoud a indiqué que la mise en œuvre effective de ce plan reste la priorité du gouvernement du Tchad dans le but d’améliorer la santé de la population et de remplir ces engagements vis-à-vis du règlement sanitaire international. Pour elle, cette mise en œuvre passe par l’identification des financements des différents partenaires techniques et financiers contributifs ainsi qu’à la rationalisation de ces ressources.