Tchad : le personnel de l’ONAMA entend entrer en grève pour retard de salaire

Les employés du média audiovisuel, à capitaux publics du Tchad entendent entrer en grève, pour retards consécutifs de payement de salaire.

Les agents de l’Office National des Médias Audiovisuels, la chambre des délégués se sont retrouvés en assemblée générale le mercredi 16 mars 2022. Le point inscrit à l’ordre du jour était, retard de paiement de salaire du mois de février. Dans le communiqué publié à l’issue de l’assemblé général, le personnel indique que le délai de payement de salaire, fixé au 25 du mois, n’a jamais été respecté.

«Ce problème a été longtemps entretenu par les services de comptabilité et sape les efforts ponctuels du gouvernement mais aussi ceux des hautes autorités pour I’amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l’office d’une part et le rayonnement de nos organes publics d’autre part», peut-on lire dans le communiqué.

Ainsi l’assemblée a adopté quelques décisions qui sont entre autres :