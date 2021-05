Tchad : le personnel de l’ATPE lance un préavis de grève de trois jours

Les travailleurs de l’Agence de presse et d’édition (ATPE) ont déposé un préavis de grève de trois jours auprès de la D.G de la structure le mardi 10 mai 2021, pour non-paiement des primes et indemnités du personnel

D’après le communiqué, le préavis de grève s’étend du 12 au 15 mai 2021, soit trois jours. Cette action des travailleurs de l’Agence de presse et d’édition (ATPE) vise à protester contre : « la dégradation de nos conditions de travail et plus particulièrement attiré l’attention sur les actions à venir », informe délégué du personnel de l’ATPE, Blaise Djimadoum Ngargoune.

L’ensemble des employés de l’ATPE revendique entre autres : le paiement intégral des arrières, des primes et indemnités de 2019 et 2020, La dotation en matériel professionnel de travail, l’équipement de la rédaction, fourniture en internet ; l’équipement de la rédaction avec tous les accessoires nécessaires, la fourniture en internet et l’équipement de la documentation.

Ces travailleurs demandent également la nomination des chefs de rédactions. Notamment les rédacteurs en chef, les secrétaires de rédaction, le chef de service de reportage et les chefs desks.