Tchad : le PDSA apporte officiellement son soutien au MPS

En vue de l’élection présidentielle d’avril 2021, le Parti démocratique et socialiste pour l’alternance (PDSA) a décidé de s’allier au Mouvement patriotique du salut, parti au pouvoir, représenté par Idriss Deby Itno

C’est en marge de sa session statutaire du mercredi 18 février 2021, que le Parti démocratique et socialiste pour l’alternance, de Malloum Yoboïdé a confirmé son soutien à Idriss Deby Itno. Le secrétaire général du PDSA, Mahamat Said Timan a évoqué les raisons qui motivent son parti à soutenir le Mouvement patriotique du salut.

Il énumère quelques points qu’il estime positif depuis le 1er décembre 1990, date de prise de pouvoir par Idriss Deby Itno. Il cite entre autres : « l’évolution spectaculaire du processus démocratique, les progrès significatifs enregistrés dans les domaines économique, éducatif, infrastructurel et sécuritaire ». Il précise que c’est en raison de tout cela que le PDSA apporte son soutien indéfectible au MPS

Le président du PDSA, de Malloum Yoboïdé a noté qu’il est question pour les militants et militantes de cette formation politique d’adopter une attitude responsable et génératrice d’espoir pour le peuple tchadien. « Nous ne sommes plus au stade de tâtonnement, de tergiversations ou de subterfuge hasardeux. Les trente années écoulées du pouvoir du MPS nous ont suffisamment édifiées », déclare-t-il. « Nous savons aujourd’hui au terme de ce laps de temps qui est qui, qui fait quoi et qui veut quoi. Nous savons aussi pourquoi nous avons décidé de prendre notre responsabilité devant l’histoire et devant le peuple », conclut le président du PDSA.