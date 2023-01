Tchad : le PDR conteste la commission chargée d’organiser le référendum constitutionnel

Le parti des Démocrates pour le Renouveau (PDR), le processus de désignation des membres de la commission nationale chargée de l’organisation du référendum constitutionnel.

Les membres de la Commission d’organisation du référendum constitutionnel nommés le 25 janvier 2023, ne font pas l’unanimité. Elle est critiquée par plusieurs organisations de la société civile et des politiques. Le parti des Démocrates pour le Renouveau (PDR), à travers un communiqué s’y oppose.

Le président du PDR, Izadine Ahmat Tidjani regrette que, cette commission soit composée à majorité des membres du gouvernement et du Conseil national de transition. Pourtant elle est « doit veiller à la régularité des opérations de référendum et en proclamer les résultats. »

Le parti des Démocrates pour le Renouveau demande au président de transition de veiller à l’arbitrage et au respect de la constitution en annulant ce décret et met sur pied une commission tripartite. Composée des personnes issues du gouvernement, du CNT et des Partis politiques de l’opposition.

