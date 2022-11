Tchad : le PDR condamne l’attaque terroriste dans la province du Lac

Le Parti des démocrates pour le renouveau, condamne l’attaque de la secte islamiste Boko Haram dans une base de l’armée dans la province du Lac.

Boko Haram a attaqué une unité de l’armée tchadienne dans la province du Lac. Au moins dix militaires sont morts, informent les autorités tchadiennes. Les insurgés se sont également accaparés de plusieurs armes et équipements militaires de l’armée tchadienne.

Le bureau national politique du PDR se dit profondément attristé par cette lourde perte. Et : « condamne cette attaque terroriste odieuse, transmet ses condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leurs vies en défendant la patrie et au Gouvernement, et souhaite bon rétablissement aux blessés. »

« Que Dieu veille sur le Tchad et sur son armée », écrit le mouvement politique.