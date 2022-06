Tchad : le PCMT reçoit les Conseillers nationaux de la CEMAC

Le Président du Conseil Militaire de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno a reçu le 15 juin, en audience les Conseillers Nationaux, représentants du Tchad au Parlement de la CEMAC.

Avec pour vision de promouvoir un développement harmonieux de tous les Etats membres, le Parlement de la CEMAC accueille en son sein cinq parlementaires tchadiens. Il s’agit de Ali Kolotou Tchaïmi, Boumra Robert, Romadoungar Felix Nealbé, Mahamat Saleh Moussa et Cathia Djoufoune, qui ont été désignés le 09 Novembre 2021 par leurs pairs.

Le Mercredi 15 juin 2022, soit 7 mois après leur prise de fonction, ils sont venus à la rencontre du président du Conseil Militaire de Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno. Il s’agit pour l’équipe conduite par Ali Kolotou Tchaïmi, Vice-Président du Parlement communautaire, de présenter ses civilités au Chef de l’Etat et de recueillir en retour ses conseils et orientations avisés pour mener à bien sa mission.

Au sortir d’une heure d’échanges riches et fructueux avec le Chef de l’Etat, le Vice-Président du Parlement de la CEMAC lance un appel à l’unité en direction de tous les tchadiens. Dans le même élan, Ali Kolotou Tchaïmi et ses collègues du parlement de la CEMAC disent soutenir les actions du Conseil Militaire de Transition et du Gouvernement.