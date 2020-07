Tchad : le pays se dote de sa première centrale solaire photovoltaïque

Hier mercredi 22 juillet, le ministre d’Etat, ministre secrétaire général à la présidence, Kalzeubé Payimi Deubet a posé la première pierre de construction d’une centrale solaire photovoltaïque, la toute 1ère au Tchad

La centrale sera construite à Kalam-Kalam, localité située entre Toukra-Mandelia. Elle sera composée d’un champ solaire dont les modules seront installés. Explique le directeur de la société nationale d’électricité (SNE), Abdoulaye Gamada. Le bâtiment technique va abriter tous les onduleurs, les équipements de réseaux d’évacuation, des locaux de permanence, l’ensemble sera clôturé. Un parking de stationnement sera prévu. L’ensemble des champs va livrer sur un poste élévateur, composé de deux transformateurs qui fonctionneront en redondant pour livrer sur un réseau de 33 kilowatts, avec une longueur de 75 km, apprend le directeur de la SNE

Les travaux débuteront au mois de janvier 2021. L’énergie électrique produite par ladite centrale profitera à plus de 6000 ménages des populations situées entre Toukra et Mandelia. Le projet est financé à hauteur de 82 % par la Banque Islamique de Développement, 11 % par le Tchad et 2% par l’office nationale d’électricité et d’eau du Maroc

La pose de la première de construction de la première centrale photovoltaïque marquait également, le lancement du projet énergie solaire pour le développement rural au Tchad, précise Kalzeubé Payimi Deubet.