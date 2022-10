Tchad : le parti politique « Les Patriote » demande l’annulation de leur suspension

Suspendu de toutes activités suite aux manifestations du 20 octobre 2022, le parti politique « Les patriotes », demande l’annulation de la décision.

Une requête a été introduite à la chambre administrative de la Cour suprême pour demander l’annulation de la décision portant suspension du parti « Les Patriotes ». Accusé d’avoir appelé à manifester malgré l’interdiction du pouvoir en place, la formation politique a été suspendu d’activités pendant trois mois.

La décision a été prise par le ministre de l’Administration du territoire à l’issue des manifestations du 20 octobre, à l’origine de plus de 50 morts et de centaines blessés. Le parti « Les Patriotes » et les partis impliqués dans l’organisation de la manifestation ont été suspendus pour trois mois.

Le Conseil du parti « Les Patriotes », estime que cette décision est injuste et exige son annulation pure et simple. Pour le conseil constitué des avocats, Me Gonfouli Desiré et de Me Alain Ngakoutou, les dispositions des articles 56, 59, de la loi 32 portantes chartes des partis politiques en République du Tchad citées dans l’arrêté d’annulation pour incriminer leur client ne sont pas fondées.

Les avocats font également savoir qu’ils ont déposé : « une plainte contre X pour assassinats, tortures et enlèvements des paisibles citoyens.» En tant que conseil et avocats défenseurs des droits de l’Homme : « nous interpellons les autorités judiciaires afin de tout mettre en œuvre pour que justice soit rendue aux victimes des manifestations du 20 octobre dernier, et afin que le droit soit dit dans cette affaire concernant la suspension des activités du parti Les Patriotes.»