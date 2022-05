Tchad : le parti politique Les Démocrates condamne l’assassinat de Danamadji

Le parti Les Démocrates à travers un communiqué du 17 mai 2022, condamne, le massacre lâche et barbare perpétré contre les populations de Danamadji.

Pour cette formation politique, aucune raison au monde ne peut justifier un tel acte. Le parti Les Démocrates désapprouve également l’attitude et le comportement irresponsables du gouvernement qui fait la promotion de l’injustice et de l’impunité en payant le prix de la vie humaine (la DIA) aux familles des personnes froidement abattues par des criminels et laisser ces criminels de la pire espèce jouir de toutes leurs libertés.

« Tout se passe comme si le gouvernement et les criminels poursuivent les mêmes objectifs funestes. On laisse les criminels qui ont ôté les vies humaines à N’Djaména, Faya, Abéché, Sandana, Gournaida, Danamadji et autres pavaner avec arrogance et on arrête arbitrairement ceux qui n’ont aucun conflit avec la loi. Quel sadisme. »

Le parti Les Démocrates exige du Gouvernement l’arrestation immédiate et la traduction en justice de tous les criminels qui ont endeuillé des familles tchadiennes pour qu’ils répondent de leurs actes devant la loi.

Tchad : le conflit intercommunautaire de Danamadji fait au moins 6 morts