Tchad : le parlement valide la nationalisation de tous les actifs d’Esso

Les conseillers nationaux ont adopté le projet de loi portant nationalisation de tous les actifs d’Esso au cours de la session plénière du 29 mars 2023.

Le projet de loi portant nationalisation des actifs et les droits de toute nature des Sociétés Esso Exploration and Production Chad inc. Esso Pipeline investments limited a été examiné et adopté par les conseillers nationaux. Le projet a été adopté à 98,3%, soit 172 pour, 1 abstention, 1 contre et 1 non votant.

Le rapport sur ce projet a été présenté par six membres du gouvernement. Le ministre de la Communication, Aziz Mahamat Saleh note :

« Jaloux de sa souveraineté, le gouvernement a décidé cette nationalisation. En effet, en décidant de quitter le Tchad, Esso, qui est libre de le faire, se devait de proposer, comme l’exige la loi, un partenaire crédible que le Tchad doit préalablement agréer. Ce qui, dans le cas d’espèce, ne fut pas fait. Cette attitude viole de façon flagrante la souveraineté de la République du Tchad. Parallèlement, toutes les actions judiciaires et arbitrales sont engagées pour rétablir le Tchad dans ses droits.»

Le ministre des Hydrocarbures et de l’Énergie, Djerassem Le Bemadjiel a quant à lui étayé le processus ayant conduit au bras de fer entre les deux entités. Il regrette que Esso ait décidé de retroceder les actifs à Savannah de façon unilatéral. « Le gouvernement a émis des réserves et des objections à cette session, car le pétrole est un domaine stratégique pour le Tchad, représentant plus de 80% des recettes d’exportation. »