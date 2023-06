Tchad : le parlement adopte le projet de loi portant création d’une école de journalisme

Le Conseil national de transition (CNT), l’organe qui tient lieu de parlement, a adopté le 12 juin 2023, le projet de loi portant création d’une école supérieur de journalisme.

A l’issue de la dix-huitième séance plénière de la première session ordinaire du Conseil national de transition le 12 juin, le projet de loi portant création d’une École Supérieure de Journalisme et des Métiers de la Communication (ESJMC) a été adoptée. Les conseillers nationaux prenant part aux discussions ont validé à majorité avec 133 voix pour, aucun contre et 2 abstentions. Les représentants du peuple en cette période de transition sont ainsi favorables à la création d’un établissement devant former les professionnels des médias sur le plan national.

Prenant part aux travaux qui ont permis d’adopter ce projet de loi, le ministre en charge de la Communication, Aziz Mahamat Saleh se réjouit. «Le CNT a voté à une écrasante majorité en faveur du projet de Loi créant l’ESJMC. Une étape importante pour la mise en place effective de l’École.»

Il est important de préciser que depuis des années les professionnels du journalisme et de la communication Tchadiens sont formés dans d’autres pays. Des centaines de jeunes quittent le pays pour se former dans ces métiers à travers le monde.