La perturbation de l’année scolaire 2019-2020, du fait de la pandémie à coronavirus crée un climat de tension et d’incompréhension entre parents d’élèves et responsables des établissements privés.

Le déroulement des cours pourraient être perturbés dans certains établissements d’enseignement scolaire cette année. Les parents d’élèves et les chefs d’établissements ne parviennent pas à s’accorder sur le payement ou non de la 3e tranche des frais de scolarité de l’année 2019-2020. Les parents estiment que les frais ne doivent pas être versés compte tenu de l’interruption des cours au mois de mars. Les promoteurs d’établissements quant à eux font savoir qu’ils ne sont pas à l’origine de cette interruption.

En effet, avec l’apparition de la covid-19 le 19 mars, le gouvernement a instruit l’arrêt de toutes les activités sur l’étendue du territoire nationale. Cette mesure a entrainé la fermeture des établissements scolaires et universitaires et donc l’arrêt des cours.. Des cours spéciaux avaient été organisés pour les classes d’examens, notamment la terminale et la 3e. Les élèves des classes intermédiaires ont été promus en classes supérieures. Or, plusieurs parents ne se s’étaient acquittés de la dernière tranche des frais de scolarité de l’année scolaire écoulée

Avant l’entame de l’année scolaire 2020-2021, les propriétaires d’établissements exigent le versement de ces frais pour payer les honoraires des enseignants. Les parents restent sur leur position, notamment ne rien payer

Les deux parties attendent l’intervention du ministre en charge de l’éducation pour jouer son rôle d’arbitre.

Il sied de rappeler que la rentrée scolaire 2020-2021 est prévue au 1er octobre prochain