Tchad : le nouveau staff technique de l’équipe de football est connu

Le Comité de normalisation du football tchadien a rendu public, le 1er février 2022, la liste constitutive de la nouvelle équipe dirigeante des Saos. Le staff est chapeauté par le coach, Mahamat Allamine Abakar.

Le staff technique des Saos, constitué de 16 personnes a pour mission de conduire la destinée du football vers de belles horizons. Parmi les personnes désignées, quelques noms ont eu à se démarquer positivement dans la sphère footballistique. Toutefois la mission est rude au regard des défis. L’équipe doit déjà se déployer pour constituer une équipe solide, en vue de la rencontre contre la Gambie le 21 mars prochain. Rencontre entrant dans le cadre des tours préliminaires de la CAN Côte d’Ivoire 2023.

Le staff technique est donc ainsi constitué d’un entraineur principal et de deux adjoints, un entraineur des gardiens de but, un superviseur des matchs, un nutritionniste, trois préparateurs physiques, un analyste vidéo et préparateur mentale, un médecin, un kinésithérapeute, une soigneuse, un responsable des matériels et de deux chargés de sécurité.

Une équipe de 16 sur laquelle les visages de tous les tchadiens sont braqués. Ils ont obligation de résultat s’ils ne veulent pas s’attirer la foudre des millions de supporteurs, impatients de voir le drapeau tchadien flotté l’année prochaine au pays de Didier Drogba.