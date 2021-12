Tchad : le nouveau gouverneur du Mandoul fait le tour du propriétaire

Le nouveau patron de la province a entamé une tournée dans sa circonscription le 08 décembre 2021. Hissene Dakou a commencé par Bédjondo dans le Mandoul Occidental.

C’est accompagné d’une forte délégation que, Hissene Dakou, nouveau gouverneur de la province du Mandoul est entré dans le Mandoul Occidental. Il a été accueilli à plus d’un kilomètre des habitants de Bédjondo. Le gouverneur a été édifié sur les problèmes auxquels sont confrontés les habitants. Principalement le conflit entre agriculteurs et éleveurs.

Aux autorités administratives, traditionnelles et religieuses, Hissene Dakou esprime sa reconnaissance. «La cohabitation pacifique et la sécurité des personnes et de leurs biens, sans distinction de races, font partie de nos missions pour lesquelles nous nous sommes engagés », clame-t-il. Aux parents ils demandent d’envoyer les enfants à l’école pour éviter les mariages précoces. Egalement de mettre fin à la pratique de l’excision.

Le gouverneur de la Province du Mandoul remplacé