Tchad : le nouveau gouverneur du Hadjer-Lamis prend fonction

Il a été installé le 21 juin 2023, par le ministre de l’Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, Limane Mahamat.

Nommé par décret n°1463 du 05 juin 2023, Satadjim Succès Noël, prend officiellement ses fonctions au gouvernorat du Hadjer-Lamis. Il a été installé le 21 juin par le ministre en charge de l’Administration du territoire. Le nouveau patron de cette circonscription administrative se dit, conscient des défis qui l’attendent.

Notamment, la restauration de l’autorité de l’État, la mise en application des résolutions et recommandations du Dialogue national inclusif et souverain. Et la dotation d’un plan de développement holistique dans la province. Pour y parvenir, il exhorte les autorités administratives civiles, militaires et traditionnelles, à une franche collaboration pour la réussite de sa mission et le développement de la province.