Tchad : le nouveau gouverneur de la province du Batha prend fonction

Le directeur général du ministère de l’Administration du territoire et des Collectivités autonomes, Goundoul Vikama a installé Ahmat Mahamat Karambal à la tête de la province du Batha ce 26 février 2021

L’ancien membre du gouvernement et diplomate tchadien, Ahmat Mahamat Karambal a officiellement pris les rênes de la province du Batha. Il remplace à ce poste le gouverneur décédé, Benaïndo Tatola. Avant de passer le témoin au nouvel homme de la circonscription, le secrétaire général de la province du Batha Saleh Haggar Tidjani, par ailleurs gouverneur intérimaire depuis le décès de Benaïndo Tatola a tenu à notifier au nouveau patronles maux auxquels la province du Batha fait face.

Les défis qui attendent Ahmat Mahamat Karambal, nouveau gouverneur, sont entre autres, la bonne gestion des conflits intercommunautaires, des conflits agriculteurs-éleveurs, de la dégradation de l’environnement, s’assurer du recouvrement des recettes de l’État et de leur bonne gestion.

Le directeur général du ministère de l’Administration du territoire et des Collectivités autonomes, Goundoul Vikama exhorte le numéro de la province à promouvoir une administration de proximité, veiller l’exécution des lois et règlements, coordonner les activités des services publics décentralisés implantés dans la province, à la sécurité des personnes et des biens, la cohésion sociale respectueuse des droits du citoyen et des libertés fondamentales, et la cohabitation pacifique entre communautés.

Le gouverneur entrant a indiqué qu’il souhaite que ses collaborateurs, la population du Batha et toutes les couches apportent leur soutien afin de relever le défi pour le développement.