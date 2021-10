Tchad : le nouveau directeur général de l’ADETIC prend fonction

Nommé par décret, n° 694/PCMT/PMT/MPEN/2021 du 26 Octobre 2021, Koldjimadji Yve, le nouveau directeur de l’ADETIC a pris fonction ce jeudi 28 octobre 2021.

Après deux ans à l’Agence de Développement des Technologies de l’Information et la Communication (ADETIC), Acyl Mahamat Acyl cède sa place. Il est remplacé par Koldjimadji Yve. C’est l’Inspecteur Général Monsieur Hamat Khamiss Hondjou qui a présidé la cérémonie de passation de service. Plusieurs responsables du ministère de tutelle y ont témoigné de leur présence.

Le passage de Acyl Mahamat Acyl, DG est salué par ses collaborateurs. Il a poussé l’ADETIC à se démarquer pendant la période de la crise sanitaire, imposée par la pandémie du Covid-19. Par la mise sur pied de la plateforme d’enseignement à distance, Edutchad. L’introduction du télétravail et du test en ligne dans l’administration. L’équipe sortante a également des centres multimédias dans quelques villes du pays. Aussi, l’agrandissement de l’agence et les réformes apportées en interne pour permettre aux employés de produire plus.