Tchad : le nouveau directeur général de l’ADAC est entré en fonction

Nommé par décret N°1749/PCMT/PMT/MACMN/2022 du 15 juin 2022, le nouveau directeur de l’Autorité de l’aviation civile, Brahim Guihini Dadi a pris fonction le jeudi 16 juin 2022.

La cérémonie de passation de service dans la grande salle de réunion de l’institution, en présence du président du Conseil d’administration.

Dans son allocution, le nouveau directeur de l’ADAC, et ancien de la maison a laissé entendre qu’il connait les lieux. Il entend travailler durement pour offrir une meilleure visibilité à la structure.

Quant au DG sortant, après avoir félicité l’entrant pour sa nomination, a présenté son rapport en faisant ressortir les missions et activités réalisées, les moyens mis en œuvre et les difficultés rencontrées pendant son passage. Il a terminé ses propos en témoignant sa gratitude au Président du conseil militaire de transition et en lui réaffirmant son entière disponibilité.

L’Inspecteur général, Akouya Tchalet a remercié le DG sortant pour le travail abattu et a félicité le DG entrant pour sa nomination tout en lui souhaitant courage et abnégation dans l’accomplissement de la nouvelle mission. C’est ce dernier qui a supervisé la cérémonie.