Tchad : le nouveau bureau de la CCIAMA a pris fonction

La nouvelle équipe de la Chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture, des mines et d’artisanat (CCIAMA) avec pour président Ali Adji Mahamat Seïd a officiellement pris fonction le 16 septembre 2020

Elle a été installée à l’issue d’une cérémonie de passation de service, présidée par Tahir Mourmo Adam, directeur général du ministère du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé. Le nouveau président de la Chambre a indiqué que pour le, court et moyen terme, les grands chantiers qui vont mobiliser la réflexion de leur action sont de plusieurs types mais ils s’engagent tous pour l’avenir de leurs entreprises. « Nous nous impliquerons dans la définition d’un statut fiscal et social », souligne-t-il et ajoute qu’ : « il y a dans ce domaine, une véritable urgence à évoluer, à imaginer et mettre en œuvre »

Passant le témoin, le président sortant Tahir Mourmo Adam a estimé que son successeur comprendrait au mieux les enjeux, les pesanteurs et les multiples défis auxquels le bureau de la chambre fera face. Il indique avoir travaillé cinq ans durant avec le nouveau président.

Pour une économie forte, Ali Adji Mahamat Seïd président entrant de la CCIAMA invite à une synergie et un partage des connaissances. Il fait savoir qu’il a l’intention de redorer le blason de l’économie tchadienne.

Le nouveau président de la chambre a été élu vendredi dernier avec 65% de voix