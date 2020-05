Tchad : le nouveau bâtiment de la poste sera inauguré le 29 mai

La Société tchadienne des postes et de l’Epargne (STPE), ouvrira officiellement les portes de son bâtiment rénové cette semaine. Le nouvel édifice offrira tous les services dans le respect des mesures barrières.

L’institution va inaugurer son siège vendredi prochain à l’hôtel de poste de N’Djaména. L’annonce a été faite ce jour via un communiqué. C’est le ministre des Postes, des Nouvelles Technologie de l’information et de la communication qui donnera le coup d’envoi, en présence du directeur général de la STPE et de quelques agents la société, en raison du respect des mesures barrières édictés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

En raison de la pandémie, l’intégration du digital dans les services de la poste s’invite comme priorité pour continuer les activités. Les services seront aussi offerts à travers le digital et via les réseaux sociaux. Une ligne verte sera également mise à disposition pour répondre aux besoins de la clientèle. .

La poste compte ainsi se repositionner en offrant des services tels, le transfert d’argent, le centre de chèques postaux et la distribution du courrier, dans le respect des mesures de lutte contre la Covid-19.