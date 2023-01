Tchad : le MPS forme restitue les résolutions du dialogue national

Trois mois après la clôture des travaux, le Mouvement patriotique du salut (MPS), vulgarise les résolutions et recommandations du Dialogue national inclusif et souverain.

A cet effet, le parti de l’ancien président Idriss Deby Itno forme ses conseillers communaux de la ville de N’Djaména et les partis alliés depuis le 18 janvier 2023. L’atelier porte sur la vulgarisation des résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain.

« Nous sommes le seul parti à œuvrer dans la restitution des résolutions et recommandations du DNIS. », se vante Amsadene Maide Hangatta, secrétaire générale 3ème Adjointe du parti. Elle explique le MPS s’est donné, pour objectif de mettre en évidence les résolutions et recommandations du dialogue national sur l’ensemble du pays. Cette responsable du parti espère que : « les différents participants et militants de base de N’Djamena pourront à la suite de cet atelier s’imprégner et s’approprier d’une part des recommandations et d’autre part restituer avec succès à leurs structures de base.»



Saad Chérif Ahmed, président du comité d’organisation de ces assise, pense que : « la réussite de cette transition dépend de la mobilisation de tous les Tchadiens et surtout de la qualité de la pierre que chacun et chacune de nous pourra apporter à la construction de l’édifice commun. Cette mobilisation s’est confirmée ce matin. »