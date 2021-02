Tchad : le MPS désigne Idriss Deby Itno pour un sixième mandat

Le Mouvement patriotique du Salut (MPS) a de nouveau investi Idriss Deby Itno pour l’élection présidentielle, celle d’avril 2021. Le président tchadien sera candidat à sa propre réélection après 5 mandats

Agé de 68 ans, le Maréchal du Tchad sera de nouveau candidat à l’élection présidentielle au Tchad. Il a été investi le 06 février 2021, à l’issu du 9e Congrès extraordinaire de son parti, le Mouvement patriotique du salut.

« Permettez-moi, mes frères et sœurs, de vous dire que c’est après une mûre et profonde introspection que j’ai décidé de répondre favorablement à cet appel, cet appel du peuple », a déclaré le candidat président. S’adressant aux membres dudit parti, présents au Congrès, le chef de l’Etat dit : « la confiance que vous avez décidé de placer en ma modeste personne, dans le prolongement de ma mission actuelle à une profonde signification ». Idriss Deby d’ajouter que cette confiance du peuple est sacrée et pour rien au monde, il ne lui viendrait de se dérober de la mission à lui confier.

Tant disque le MPS tenait son congrès extraordinaire, des manifestations des partis politiques et des organisations de la société civile étaient perceptibles à N’Djamena et dans certaines provinces du pays. Cette marche du peuple pour la justice et l’alternance était une forme de protestation au sixième mandat d’Idriss Deby Itno au pouvoir depuis 1990. Bien que des manifestants aient été arrêtés, la conviction n’a pas changé dans les foules.

D’un autre côté, une dizaine de partis s’est mis ensemble pour faire face à Idriss Deby Itno. Ces partis ont scellé une alliance électorale, dénommée : « Alliance victoire ». Cette alliance de 12 partis présentera un candidat unique à la prochaine élection présidentielle.