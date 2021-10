Tchad : le MPS crée une plateforme de soutien au CMT à Moundou

Les bureaux de soutien au Mouvement patriotique du Salut, du Logone occidental accompagné le Conseil militaire de transition. Le 17 octobre 2021, une plateforme a été créée à cet effet.

«Des actions de grande envergure pour regrouper les citoyens et surtout les jeunes engagés et déterminés en vue de soutenir et d’apporter un appui au CMT. » fait savoir, Bandoumel Frédéric. Il est coordonnateur des bureaux de soutien au parti MPS du Logone Occidental. Le Mouvement patriotique du Salut entend ainsi apporter un appui aux autorités provinciales.

Bandoumel Frédéric souligne que : « notre but ultime c’est de consentir tous les efforts au-delà de notre détermination, pour une transition apaisée et acceptée par toutes les forces vives de la nation». Il invite les tchadiens de tout bord à prendre part au dialogue national inclusif en perspective.

Pour cette plateforme, toutes les couches de la société doivent arrêter mes agissements tendant à mettre le pays dans le chaos.