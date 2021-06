Tchad : le mouvement les Transformateurs acquiert le statut de parti politique

Le mouvement Les Transformateurs de Succès Masra est désormais reconnu comme parti politique au Tchad. L’arrêté l’autorisant à fonctionner sous sa nouvelle bannière a été signé le 8 juin 2021

Le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Bechir Cherif accorde à la formation politique »Les Transformateurs », le statut de parti politique. L’arrêté autorisant cette formation politique de fonctionner vient d’être signé. Succès Masra mène le combat pour la reconnaissance de son parti le règne de Deby père. Celui-ci avait rassuré Succès Masra que sa formation est autorisée à fonctionner en tant que parti politique à l’issue d’une rencontre privée le 16 mars 2021.

Le parti »Les Transformateurs » est composé du président national Dr. Assyongar Masra Succes et de quatre vice-présidents. Notamment :

Le vice-président chargé du développement intégral, Moustapha Mahamat Mari ;



Le vice-président chargé de la gouvernance et des réformes institutionnelles, Dr Sitack Yombatinan ;

vice-président chargé de l’engagement et du leadership, Mme Honaty Moh-Ndomal Claudia ;

vice-présidente chargé des Affaires politiques, des partenaires et relations extérieures, Dr Ndolembaï Njesada Sade

Le président des Transformateurs, Succès Masra a dédié cette victoire aux : « 16 militants marcheurs tombés pour la justice ». « Je vous annonce que la justice a triomphé et l’administration a pris une décision a posteriori ce 08 juin 2021 pour dire qu’elle reconnaît officiellement Les Transformateurs comme Parti Politique. Les vrais combats sont devant nous et nous allons arriver à la terre promise de Transformation de notre Pays pour les 16 millions de Tchadiens, dans la justice et la dignité », déclare l’ancien cadre de BAD.