Tchad : le Mouvement d’Action pour le Changement se retire de tout processus de réconciliation

Dans un communiqué, le Mouvement d’Action pour le Changement au Tchad (MACT) signale son retrait du pré-dialogue en cours, entre gouvernement et politico-militaires et du dialogue national inclusif en perspective.

« Notre retrait ainsi que notre refus d’être complice d’une fumeuse opération de ruse politicienne est dicté par des considérations objectives et compréhensibles », fait savoir le président du MACT, Ordjo Hemchi. Il regrette que, malgré les des émissaires du CTS aux délégués du MACT lors des échanges très approfondis des 19 et 26 octobre 2021au Caire, aucune suite n’a été observée. Or on leur a promis des passeports avant la tenue du pré-dialogue.

Toutefois, le mouvement exprime sa gratitude au gouvernement du Qatar qui n’a ménagé aucun effort pour faciliter leur participation au pré-dialogue de Doha.

le MACT déplore également, l’éviction du Président Goukouni Weddeye du processus du dialogue inter-tchadien. Ce qui pousse, Ali Ordjo Hemchi a déclaré que, ce dialogue inclusif tant agité dans les discours officiels que dans les médias va irrémédiablement ressembler à la Conférence nationale de 1993 dont – au-delà de son caractère spectaculaire, les recommandations, résolutions et cahiers de charges n’ont jamais été respectés par le régime MPS qui s’est cramponné au pouvoir pendant 30 ans sans coup férir.

« Le MACT ainsi que des patriotes Tchadiens de plus en plus nombreux ont éventé la grossière ruse du CMT, son président et son gouvernement qui n’ont manifestement aucune intention de procéder à un retour à l’ordre républicain, obsédés qu’ils sont à embarquer le peuple Tchadien dans une malicieuse entourloupe politicienne », conclu le communiqué.