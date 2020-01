Tchad : le mot d’ordre de grève donné aux fonctionnaires

Les représentants de la plateforme syndicale revendicative n’ont pas pu trouver un terrain d’attente avec le gouvernement.

Les travailleurs du secteur public ont décidé ce lundi matin d’entrer en grève à compter de mardi 07 janvier. Une décision qui a été prise à l’issue de l’assemblée générale de la plateforme syndicale revendicative à la Bourse du travail de N’Djamena.

Le porte-parole de la plateforme, Barka Michel, a appelé les travailleurs à l’ordre pour que les actions puissent réussir, notamment avec le respect du service minimum, « une obligation de la loi ».

« Vous ne savez pas pour combien de temps on va rester en grève. Nous on est conscient, on ne veut pas de la grève mais les gens nous obligent à aller en grève. Ça peut être un mois, six mois, peut être ça va être un an. Préparons-nous bien », a déclaré Barka Michel.

« Nous demandons au Gouvernement de prendre toutes ses responsabilités pour résoudre les problèmes qu’il nous pose maintenant. C’est le meilleur conseil qu’on lui donne parce que la détermination des travailleurs est telle que ce sera difficile », a-t-il ajouté.