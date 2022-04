Tchad : le ministre directeur de Cabinet civil à la présidence démissionne

Abdoulaye Sabre Fadoul, directeur du Cabinet civil à la présidence de la république a déposé sa démission auprès du président du Conseil militaire de transition. Il évoque des raisons d’ordre intentionnel et interpersonnel pour justifier son départ.

Nommé au poste de directeur civil de la présidence le 28 février dernier, Abdoulaye Sabre Fadoul décide de quitter la direction du cabinet civil de la présidence. Il a été remplacé à ces fonctions par, Abdelkérim Idriss Deby Itno, fils de l’ancien président.

Quelques heures après la nomination du nouveau directeur du Cabinet civil de la présidence, Abdoulaye Sabre Fadoul écrit : « Ma démission de ma fonction de Directeur de Cabinet, acceptée par le PCMT, n’a pas de cause ou de signification politiques. Les raisons sont plus d’ordre institutionnel et « interpersonnel » pour celui qui ne veut pas être important mais qui cherche à être utile pour son Chef et pour son pays. »

« Or, par la faute d’une certaine irrationalité administrative entretenue dont le PCMTest lui-même victime, j’avais le sentiment d’être inutile et impuissant au poste que j’occupais. La dignité et la responsabilité se sont chargées du reste. Les autres détails resteront dans les secrets de Dieu. », il, sur sa page Facebook.

« Pour le reste, citoyen ou décideur, l’avenir du Tchad est notre affaire à tous, surtout en ce moment où des choix vitaux seront opérés dans les semaines à venir. De là où je serai, je défendrai mes convictions comme je l’ai toujours fait : avec honnêteté et courage dans le seul intérêt du pays. Il n’y a pas d’être saint. Je ne le suis donc pas non plus. Je reste un homme avec ses faiblesses et ses principes soumis à la critique. Quant à l’avenir, il appartient à l’Invisible. », Conclu-t-il.

Abdoulaye Sabre Fadoul a été nommé directeur de Cabinet civil suite au soulèvement des internautes suite à sa mutation du ministère de la Santé publique.