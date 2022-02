Tchad : le ministre des Postes et de l’Économie Numérique a reçu la délégation de Festijeune

Les organisateurs du Festival de la Jeunesse Tchadienne ont été reçus le mardi 08 février 2022 par le ministre des Postes et de l’Économie Numérique, Dr Idriss Saleh Bachar

Au menu de la rencontre, les préparatifs du festival de la Jeunesse Tchadienne dénommé FESTIJEUNE qui se tiendra du 1er au 06 mars 2022 ici à N’Djamena.

Tog Tresor et Hassanié Adamou étaient face au ministre pour lui présenter les objectifs visés par ledit festival.

Pour ces derniers, la question de l’utilisation de l’internet par la jeunesse sera parmi les activités prévues. Festijeune entend, entre autres, promouvoir l’unité et la paix en milieu jeune, informé sur les valeurs citoyennes, offrir un espace de divertissement et de brassage entre les jeunes de différentes couches et provenances.

Dr Idriss Saleh Bachar s’est réjoui de la vision animée par les promoteurs dudit festival et promet être à leurs côtés pour la réussite de cet évènement juvénile.