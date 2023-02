Tchad : le ministre des Infrastructures sur le chantier de la route Abéché – Abou Goulem

Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Dr Idriss Saleh Bachar s’est rendu sur l’axe Abéché-Abou_ Goulem, le 15 février pour prendre le pool des travaux de bitumage de cette route.

Distante de 95 kilomètres et financée par la Banque Islamique de Développement, la route Abéché – Abou Goulem dont les travaux sont exécutés par l’entreprise égyptienne Arab_Contractors sera réalisée sur un délai de 32 mois. « Après leur lancement en juin 2022, le niveau des travaux se situe au stade de 08,30%. » Sur le terrain, la réalisation des ouvrages hydrauliques et les travaux de terrassement suivent leurs cours sur un linéaire de 24 km et déjà 9,7 km de remblayage constituant la couche de fondation sont réalisés.

Étape par étape, le ministre des Infrastructures et sa suite se sont arrêtés sur le ouadis Moura à 40km d’Abéché où à cet endroit la réalisation d’une infrastructure de traversée, un pont, est impérative. Ensuite la délégation s’est acheminée à la centrale d’enrobée et de concassage mise en place par l’entreprise pour les travaux. Sur le lieu de concassage, l’entreprise Arab Contractors dispose d’un volume de 79.200 m3 de granulats.

Après les visites, comme à l’accoutumée, Dr Idriss Saleh Bachar a rencontré les parties prenantes du projet de bitumage de ladite route. Avec un rythme d’avancement des travaux de 1% par mois, le Ministre a sommé les différentes parties à fournir plus d’efforts afin d’atteindre 5% mensuellement, ce qui permettra à l’entreprise de livrer dans le délai l’ouvrage.

Le projet de bitumage de la route Abéché – Abou Goulem prévoit également des travaux de voiries sur une longueur de 10 km où les 6 km seront réalisés sur la pénétrante Est de la ville d’Abéché et les 4 km restants sur la traversée de certaines agglomérations se trouvant sur le linéaire du projet.