Le ministre des Finances et Budget, Tahir Hamit Nguilin a décidé ce mercredi 11 novembre, du payement des titres de transports de 2016 et 2019, et le dégel des effets financiers des avancements et reclassements

L’annonce a été faite au cours de la cérémonie d’enrôlement biométrique des agents de l’Etat. Le rétablissement intégral des effets financiers des avancements et reclassements et les frais de transport de 2016 et 2019 des fonctionnaires intervient quelques jours après la levée de grève par la plateforme syndicale revendicative et appliquée par les syndicats nationaux. C’est une bonne nouvelle pour les fonctionnaires qui ont décidé de se faire entendre par voie de grève.

La déclaration a été faite en présence du ministre de la Fonction publique, et du ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence, Kalzeubé Pahimi Deubet. Ce dernier souligne que cette décision est une preuve que le gouvernement est animé de bonne foi dans les engagements vis-à-vis des partenaires sociaux.

Le ministre de la Fonction publique a fait savoir que cette décision du gouvernement fait suite à l’accord signé avec la plateforme syndicale revendicative.