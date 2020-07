Tchad : le ministre des armées retrace la ligne rouge à Bagasola

Dans le cadre du suivi et de la protection des acquis de l’opération « colère de Bohoma », le ministre de délégué à la présidence, chargé des armés, Mahamat Abali Salah et des officiers de l’armée étaient à Bagasola le 26 juillet dernier

Aucun mètre carré du territoire tchadien ne doit être perdu, a relayé le ministre. «Nous avons toujours dit que les acquis, de l’opération colère de Bohoma doivent être protégés et suivi jalousement », fait-il savoir. Il indique que son département a décidé de recadrer la zone du Lac contre l’emprise terroriste. « Nous avons constaté qu’avant la population débordait cette zone avec leur bétail et que les boko haram profitaient de ce débordement pour prendre les animaux, donc nous avons recadré cette zone », la ligne rouge est désormais retracée et infranchissable, rassure le patron de l’armée. « Nous suivons pour que toutes les terres récupérées soient surveillées et pour que l’ennemie ne gagne pas du terrain », ajoute Mahamat Abali Salah

Le ministre délégué à la présidence, chargé des armées, des anciens combattants et des victimes de guerre a également donné des orientations aux militaires pour mieux contrecarrer la secte Boko-haram dans la province du Lac. « Nous constatons que le morale de nos forces armées est très haut », assure-t-il. Le ministre fait savoir que des instructions ont également été données aux autorités administratives. Quant aux terroristes qui ont déposé les armes, un travail est en train d’être fait pour leur déradicalisation avant la réinsertion dans la population, précise le ministre des armées.