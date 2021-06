Tchad : le ministre des Affaires étrangères reçoit les diplômés de l’IRIC

Les diplômés de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC), en instance d’intégration à la Fonction publique ont été entendus sur la question de leur insertion professionnelle le 30 juin

Le Ministre des affaires étrangères Amb. Chérif Mahamat Zène a reçu en audience, le Collectif des Lauréats de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun en instance d’intégration à la fonction publique. Les représentants de ces lauréats ont échangé avec le ministre sur la question de leur : « insertion professionnelle ». Après avoir écouté leurs doléances, le patron de la diplomatie, Chérif Mahamat Zène a donné des orientations à ces lauréats. Il leur a également assuré son soutien et sa disponibilité pour faire entendre leurs voix.

Après la rencontre le président du collectif des diplômés de l’IRIC, Alnodji aimé, laisse entendre qu’un pas est franchi. « Nous sommes réconfortés à la suite de ces échanges francs et productifs avec Son Excellence. Le Ministre nous a écouté, orienté et nous sommes satisfaits » a-t-il expliqué. Pour lui, cet acte du ministre témoigne de l’attention et de l’importance qu’il leur accorde

D’un autre côté, les lauréats des écoles professionnelles de l’éducation ont entamé une grève de la faim. Ils se sont réunis à la Bourse de travail ce jour. Cette grève de la faim est selon eux, un moyen efficace pour se faire entendre.