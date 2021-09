Le ministre de de l’Hydraulique Urbaine et Rurale a effectué une mission d’inspection à Abéché. Alio Abdoulaye Ibrahim s’est rendu sur le site du projet Bithea 2, lancé en 2019.

Le projet Bithea 2 vise à construire des infrastructures d’approvisionnement en eau. Il prévoit la construction de deux châteaux d’eau pour une capacité de 2000m3 chacun. Deuxièmement une bâche de reprise et la réalisation de 6 forages à haut débit. Et 31,5 km de conduites d’adduction et de 56 km de conduites de distribution. Le chantier est situé à 12 km de la ville.

Le ministre de l’Hydraulique a également assisté à la réception des tuyauteries dans le cadre dudit projet.

Le coordonnateur du Projet Bithea 2, a assuré que : « la réalisation effective permettra de satisfaire les besoins en eau potable de la population à 100% à l’horizon 2035 ». « Les travaux évoluent sans fausse note en vue de respecter les délais prévus », poursuit-il.

Le ministre de l’Hydraulique a également intéressé à d’autres projets. Notamment :

_ Parler de la mise en œuvre du programme Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 11e FED;

_ Présenter la carte définitive ABECHE au 200 000eme;

_ Parler du projet de construction des Mirco barrages pour l’agriculture et l’élevage.