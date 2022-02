Tchad : le ministre de l’Hydraulique évalue les grands dossiers de son département

Le Ministre de l’Hydraulique Urbaine et Rurale, Alio Abdoulaye Ibrahim a dirigé ce 16 février 2022, une rencontre de travail avec les conseillers, les Inspecteurs généraux et les Directeurs Généraux de son département.

Cette rencontre vise à évaluer les gros dossiers des projets et programmes de son Département, ainsi que d’autres sujets administratifs. Les points à l’ordre du jour étaient entre autres :

1) État d’avancement du projet PIER-EW ;

2) Projet d’approvisionnement en Eau potable de la ville de N’Djamena (D2B);

3) Projet BDEAC/ Deux Ennedis;

4) Analyse de la Nouvelle donne du Projet du Fonds Saoudiens ;

5) Mobilisation du budget 2022

6) Respect des horaires de travail.

Tous ces points inscrits ont été abordés sans langue de bois. Plusieurs points positifs ont été enregistrés.

S’agissant du projet PIER-EW, des instructions fermes ont été données aux cadres du Ministère d’appuyer l’unité de gestion à différents niveaux de responsabilité de tout mettre en œuvre pour rectifier le retard accusé dans l’atteinte des objectifs. Quant au projet D2B, un ouf de soulagement enregistré par l’unité de gestion. Les 30% de la contrepartie de la partie État sont effectivement versés dans le compte du Projet pour permettre le démarrage des travaux. D’autres démarches sont en cours pour les autres projets et programmes. Le projet de la BDEAC éprouve de difficultés pour l’obtention de l’avis de non objection de la Banque et le non versement de la contrepartie État freinent le début des travaux. Le Ministre a instruit que des efforts soient fournis pour relever le défi. Le retard des agents à leurs postes a retenu particulièrement l’attention du Ministre. L’inspection Générale est en train de prendre des dispositions pour éviter le retard au travail tant bien au Ministère que dans des Entités sous tutelle.

Source : ministère de l’Hydraulique