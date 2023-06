Tchad : le ministre de l’Environnement appelle au curage des caniveaux

Il a émis l’appel le 05 juin 2023, à l’occasion de la célébration de la journée Mondiale de l’Environnement. Mahamat Abdelkerim Hanno invite toutes les couches à se mobiliser pour la cause.

Dans une déclaration relative à la célébration de la journée mondiale de l’environnement, placé sous le slogan : « Solutions à la pollution plastique », le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Abdelkerim Hanno, invite tout le monde aux nettoyages des villes et villages, le ramassage des ordures et surtout les déchets plastiques, le curage des caniveaux.

Il rappelle que : « les actions des citoyens en matière de pollution plastique sont importantes si nous voulons sa réduction ». Le ministre estime dès lors, qu’il est temps d’accélérer les mesures existantes et de passer à l’amélioration de l’économie circulaire. Ceci, dans le but préserver l’environnement de d’assurer un développement durable dans un environnement préservé.

Il est important de préciser que plusieurs mesures interdisant les emballages plastiques non biodégradables « leda », ont d’ores et déjà été adoptées au Tchad.