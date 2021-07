Tchad : le ministre de l’Energie demande à la SNE de remettre le courant au grand marché pour deux semaines

A l’issue d’une rencontre, le 27 juillet 2021, avec les représentants des commerçants du grand marché de N’Djamena et les responsables de la SNE, le ministre du Pétrole et de l’Énergie, Oumar Torbo Djarma a demandé de réalimenter le grand marché en électricité

Depuis le 23 juillet 2021, le grand marché de N’Djamena est plongé dans le noir. La Société nationale d’électricité (SNE) a coupé la ligne qui alimente, suite au cumul des factures impayées. Cette situation a entrainé des grandes pertes chez les commerçants. Des denrées alimentaires qui se décomposent, un blocus chez les vendeurs des appareils électroniques et électro-ménagers.

Face à cette situation de grandes pertes et en raison du mutisme du gouvernement, les commerçants ont menacé de fermer le marché. C’est alors que, pour apaiser les tensions, le ministre en charge de l’énergie a regroupé les deux partis, à savoir les commerçants et la SNE, autour d’une table pour trouver des solutions et s’accorder sur une résolution pacifique.

Aux commerçants, le ministre a demandé de : « se conformer aux engagements qui les lient à la SNE (payer les impayées et les factures fraîches) et de revoir leur système de gestion de consommation d’énergie en mettant en place une commission chargée de mener un recensement de toutes les boutiques impliquées dans la consommation de l’énergie électrique fournie par la SNE afin d’avoir une idée claire et nette sur le nombre des consommateurs »

Aux responsables de la Société nationale d’électricité, Oumar Torbo Djarma demande de ramener : « l’électricité pour une période de deux semaines afin de permettre aux commerçants d’entamer le recensement à bon efficient et procéder aux modalités de paiement des factures impayées ».

Il est important de préciser que ce scénario commence avec la destitution du directeur du grand marché de N’Djamena par le maire Ali Haroun. Le directeur du marché est soupçonné d’avoir détour plus de 245 millions de FCFA, destinés au payement de l’électricité.