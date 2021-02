Tchad : le ministre de l’éducation souhaite que les heures perdues pendant la grève soient récupérées

Le Ministre de l’éducation Nationale et de la Promotion Civique, Aboubakar Assidick Choroma, a fait le tour de quelques établissements de N’Djamena ce 12 février 2021 pour se rendre de la reprise effective des cours

Le ministre en charge de l’éducation voulait s’assurer les cours dans les établissements scolaires de N’Djamena ont réellement repris après le retour de grève et des mécanismes à mettre sur pied pour récupérer le temps perdu pendant les semaines de grève. Aboubakar Assidick Choroma est arrivé au Lycée féminin, à l’Ecole communale d’Ambiguïté et au Lycée de Diguel Centre. Il a encouragé les enseignants qui ont repris la craie et exhorte les autres à regagner les postes incessamment.

Le ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, a laissé entendre qu’il souhaite que les heures perdues suite à la grève soient rattrapées pour que les élèves aient le maximum des programmes afin d’affronter les différents examens avec moins de difficultés. Pour y parvenir, les congés et des heures creuses seront annulés.