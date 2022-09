Tchad : le ministre de l’Education nationale recommande l’application du bilinguisme

Dans une circulaire du 20 septembre 2022, le ministre en charge de l’Education nationale demande d’appliquer le bilinguisme, dans tous les établissements scolaires sans distinction.

Le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, Mog-Nan Djimounta, interpelle les directeurs d’école, directeurs de CEG et proviseurs sur l’application du bilinguisme. « Il vous est recommandé l’utilisation obligatoire du français et de l’arabe comme langues officielles dans toutes les structures d’enseignement/apprentissage et de formation tant francophones qu’arabophones. », instruit le ministre.

La réaction du patron de l’éducation fait suite au laxisme administratif et pédagogique limitant l’implémentation de deux langues officielles professionnelles. Mog-Nan Djimounta invite les chefs d’établissement à prendre en compte, la dimension bilinguisme dans l’élaboration des emplois du temps et la planification des activités de formation continue, dans la répartition des ressources (humaines et matériels didactiques), également l’introduction du médium français dans les établissements arabophones et l’arabe dans les établissements Scolaires francophones.

Les Inspecteurs pédagogiques de l’enseignement primaire, les inspecteurs départementaux et les délégués provinciaux de l’éducation nationale et de la promotion civique sont tenus d’assurer le suivi et exécution des instructions.

