Kosmadji Merci, ministre en charge de l’Education nationale a dressé le bilan de l’année scolaire écroulée. Il estime qu’elle est satisfaisant dans la mesure où les examens et concours de fin d’année se sont déroulés sans heurts.

Le patron de l’éducation nationale a fait une déclaration en prélude à la rentrée scolaire 2021-2021. Kosmadji Merci a annoncé la rentrée administrative qui débute ce jour. Et la rentrée scolaire de cette année fixée au 1er octobre 2021. Enfin, il fait le bilan de l’année scolaire qui s’achève. Le ministre la trouve satisfaisante au regard des résultats obtenus. Pour lui ceci dénote de : « l’esprit de dialogue constructif qui a animé tous les acteurs ».

« En termes de statistiques, 98754 candidats dont 36 889 filles ont été présentés au Brevet de l’Enseignement Fondamental (BEF) et aux autres examens du secondaire. Sur cet effectif, 77742 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 78,72%.

Au titre de baccalauréat de second degré, un effectif de 97022 candidats ont été inscrits. Dont 44967 déclarés définitivement admis, soit un taux de réussite de 46,35%. contre 38, 53% l’année dernière.

Dans les secteurs de l’Alphabétisation et de l’Education de Base Non Formelle, des progrès remarquables sont observés dans les zones couvertes par le Projet de Renforcement de l’Education et de l’Alphabétisation au Tchad (PREAT).

Sur les 36 780 personnes qui ont inscrites, 34 089 ont été évaluées dont 21 019 sont déclarées admises, soit un taux d’admission de 94,11%. »