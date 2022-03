Tchad : le ministre de l’Education inspecte les directions techniques de son département

Le ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, Mog-nan Djimounta, a fait une descente dans quelques directions techniques de son département, le mardi 22 mars 2022.

Il s’est rendu précisément à la Direction de l’Enseignement Fondamental I, à la Direction de la Formation des Enseignants, à la Direction de l’Enseignement Secondaire Général, à la Direction de l’Alimentation, de la Nutrition et de la Santé Scolaire, au service de magasin et à la Direction Nationale des Examens et Concours. Il a sillonné presque tous les services de ces directions. Le ministre a expliqué que sa descente sur le terrain a double objectif. Le premier objectif est de s’imprégner des conditions de travail des agents de son département, de les galvaniser et de les encourager. Le second objectif, relève-t-il, est de réveiller les esprits de certains agents qui viennent au travail comme bon leur semble ou qui ne viennent pas du tout.