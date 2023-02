Tchad : le ministre de l’aviation recommande la réduction des prix des billets d’avion

A l’issue d’une rencontre avec les responsables des compagnies aériennes le 15 février 2023, le ministre de l’Aviation civile, Hissein Tahir Souguimi a demandé de réduire les prix des billets d’avion.

Le confort des passagers Tchadiens et les coûts des billets d’avion sont les préoccupations principales relevées par le ministre de l’Aviation civile et de la météorologie nationale. Hissein Tahir Souguimi exhorte les 13 compagnies aériennes implantées au Tchad à s’investir dans ce sens. Notamment la : « cherté des prix des billets d’avion, le manque de confort et de sécurité des passagers tchadiens avec les vols de la plupart des compagnies aériennes et la tracasserie quotidienne des passagers tchadiens d’entrée en possession de leurs bagages. »

Ce n’est pas la première fois que le ministre évoque ce problème. Il y’a trois mois, précisément le 28 octobre 2022. Un défaut de carburant a été signalé en plein vol, obligeant l’appareil en partance d’Addis Abeba pour N’Djaména à atterrir. Cette situation avait créé grand bruit. Il avait dès lors interpellé les patrons des différentes compagnies à ce sujet.

C’est donc exaspéré par la persistance de la situation, que le chef de ce département a indiqué que, si les injonctions ne sont pas prises en compte cette fois, il saisira les autorités aéronautiques des pays de ces différentes compagnies pour résoudre toutes ces questions.