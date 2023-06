Tchad : le ministre de l’Administration s’imprègne de la situation des réfugiés soudanais

Les gouverneurs des provinces du Ouaddaï, du Wadi-Fira et du Sila, et le ministre de l’Administration du territoire, Limane Mahamat ont discuté de la situation des réfugiés soudanais.

La rencontre entre le membre du gouvernement et les patrons des provinces s’est tenue au gouvernorat d’Abéché le 06 juin 2023. Point à l’ordre du jour, l’afflux des réfugiés dans ces parties du pays. Les trois gouverneurs, respectivement Gal. Bachar Ali Souleymane, Gal. NGOTE François Tatilo et Gal Ismaël Yamouda Djorbo, ont présenté la situation à leur ministre de tutelle.

Il en ressort que : « la situation actuelle des réfugiés soudanais est trop précaire et le nombre des réfugiés dans les différents sites est important, environ 155 000 réfugiés enregistrés. »

La représentante du HCR, Laura Lo Castro, a noté que plusieurs défis restent à relever, car avec l’arrivée de l’hivernage les provisions commencent à se faire rares. « Bientôt certaines localités seront inaccessibles alors que les réfugiés se trouvent être confrontés à une insuffisance des bâches, des vivres et des non vivres à cause de l’appui tardif des partenaires sur le plan financier et des donateurs. »

Le ministre de l’Administration, dans la même lancée fait savoir que, le stock de vivres et non vivres est très limité et que la guerre au Soudan continue encore malheureusement. Limane Mahamat souhaite que les humanitaires orientent aussi leurs actions dans les autres Provinces touchées par l’afflux de réfugiés.