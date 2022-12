Tchad : le ministre de la Sécurité se prononce sur l’avenir du système de renseignement

Le ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration, Idriss Dokony Adiker a été interpellé le 6 décembre 2022, à l’assemblée nationale sur le système de renseignement au Tchad.

A en croire les résultats de la plénière du 6 décembre portant ratification de l’ordonnance n°010/PCMT/2022 du 31 août 2022 portant modification de la loi n°17/PCMT/2022 du 22 juin 2022 relatif à l’orientation du système national de renseignements en République du Tchad, des choses pourraient changer dans le sens positif.

Le texte de loi prévoit que le ministère en charge de la sécurité collabore avec l’Agence nationale de sécurité et de certification électronique (ANSICE). Afin de mettre en déroute, les attaques terroristes, l’identification des réseaux criminels. Ces explications ont été apportées par le ministre en charge de la sécurité, Idriss Dokony Adiker au cours de son audition à l’Assemblée nationale. Le patron de la sécurité a indiqué que les outils numériques d’information et de la communication sont un atout considérable dans le cadre des services de renseignement.

« Ce projet de loi, relatif au système de renseignements au Tchad permettra de faire face aux menaces disparates de l’ancien système et aidera à déjouer des attaques terroristes ou à identifier des réseaux criminels. Pour lui, le Tchad ne peut ignorer l’utilisation quotidienne des technologies de l’information et de la communication à des fins criminelles.» Le projet de loi aidera également dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité et le cyber terrorisme.

Le texte intervient au moment où il faut prendre le contrôle sur la lutte contre les atteintes, la sureté de l’Etat, la sécurité numérique, la lutte contre le terrorisme, de la criminalité organisée, transnationale et des trafics entre autres.