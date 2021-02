Tchad : le ministre de la sécurité publique interdit les marches et sit-in du Consensus

Le ministre de la sécurité publique et de l’immigration, dans un arrêté du 11 février 2021, interdit les marches et sit-in annoncés, les 13, 15 et 16 février 2021

« Les marches et Sit-in initiés par le Consensus d’actions républicaines pour le progrès ‘’le consensus’’, le Mouvement panafricain de rejet du Franc CFA ‘’MNCT’’ et le Mouvement des Transformateurs prévues les 13, 15 et 16 février 2021 à N’Djamena et dans les provinces sont strictement interdits », peut-on lire dans la note

Il interdit également, les marches prévues tous les samedis dans les provinces et à N’Djamena par le Mouvement des transformateurs. Le membre du gouvernement estime que ces marches sont susceptibles d’occasionner des troubles à l’ordre public

Le chef de département de la sécurité publique et de l’immigration demande aux autorités sécuritaires et aux gouverneurs de toutes les provinces du pays de faire appliquer cette décision.